Sultangazi Belediyesi'nden iftarda vatandaşlara çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlara oruçlarını açmaları için çeşmelerden sıcak çorba ikram ediyor.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlara oruçlarını açmaları için çeşmelerden sıcak çorba ikram ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmelerinden ramazan boyunca sıcak çorba akmaya devam edecek.

Mercimek, ezogelin, yayla, brokoli ve şehriye çorbalarının yanında vatandaşlara oruçlarını açmaları için su ve ekmek de dağıtılıyor. Çorba ikramından her gün bin kişi faydalanıyor.

İftar vakti sokağa çıkma saatine denk gelse de iş çıkışı evine yetişmeye çalışan vatandaşlar ile kamu personeli, hastane çalışanları ve hasta yakınları sıcak çorbalarla oruçlarını açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da kalabalık iftar ve sahur programlarında bir araya gelinemediğini hatırlattı.

Bir an önce eski normale dönülmesi için alınan önlemlerin gerekli olduğunu belirten Dursun, "Bizler de vatandaşımızın içini ısıtmak için ramazan boyunca sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük