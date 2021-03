Sultangazi Belediyesi'nden eğitimini tamamlayan 'down sendromlu' çocuklara sertifika

Sultangazi Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi. Törene katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Onların hayata sıkı sıkı sarılmaları için, hayattan zevk almaları ve ailelerini, arkadaşlarını, dostlarını daha çok sevmeleri için onlara ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Çocukların sosyal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve motor becerilerini güçlendirmek için 9 down sendromlu ve 1 ortopedik engelli özel çocuğa 'Temek Okçuluk' eğitimi verildi. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde verilen 1 aylık eğitimin tamamlanmasının ardından çocuklar sertifikalarını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un elinden aldı. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve pandemiden dolayı sınırlı sayıda veli katıldı.

Başkan Dursun, "Engelin sadece vücudun herhangi bir yerinde değil zihinlerde olduğunu bilerek hareket ettiğimiz bu süreçte, Sultangazi'nin bütün çocuklarına her ne olursa olsun eğitim diyoruz. Birikimiyle, donanımıyla iyi nesiller, eğitimli nesiller, kültürlü nesiller toplumun çok daha ileriye gitmesine, refah seviyesinin yükselmesine sebebiyet verirler. Eğitildiği zaman insanın önünde herhangi bir engel olmadığının en somut örnekleri bu çocuklar. Onun ihtiyaçlarını, kapasitesini iyi ölçmeliyiz ve onunla birlikte hayata devam etmeliyiz. Bazen işitme engelli olabiliyor, bazen davranışlarında eksiklikler diyebilirsiniz ama hepsi bu dünyaya gelmiş Rabbimizin bize emaneti. Sultangazi Belediyesi olarak her zaman onlarla beraberiz. Onların hayata sıkı sıkı sarılmaları için, hayattan zevk almaları ve ailelerini, arkadaşlarını, dostlarını daha çok sevmeleri için onlara ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Eğitimlerde zorlanmadığını ifade eden ortopedik engelli Ahmet Ömür Güven, "İlk önce antrenman yaptık. Oku nasıl tutacağımızı öğrendik. Sonraki günlerde daha çok ok atmaya başladık. Henüz 9 yaşındayım" şeklinde konuştu.

Sultangazi Belediyesi okçuluk antrenörü Mehmet Üren, "Down sendromlu çocuklarımıza 1 buçuk aylık temel eğitim verdik. Burada amacımız, down sendromlu çocuklarımızın sportif faaliyetlerde bulunabileceklerini göstermekti. Toplumdaki bireylerden farklarının olmadıklarıydı. Eğitimle tüm engellerin aşılabileceğini burada göstermeye çalıştık. Çocuklarımız 1 buçuk aylık eğitimden sonra tek başlarına ok atabildiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

