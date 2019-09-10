10.09.2019 11:24

- Sultangazi Belediyesi'nden 110 bin öğrenciye 600 bin defter

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının açılışıyla birlikte ilçede öğrenim gören 110 bin öğrenciye "Kitaplar Devletten Defterler Belediyeden" sloganıyla 600 bin defter dağıtım töreni gerçekleştirdi

Sultangazi Piri Reis Ortaokulu'nda düzenlenen törene Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir katıldı. "Kitaplar devletten defterler belediyeden" sloganıyla gerçekleştirilen törende öğrencilere defterleri dağıtıldı. AK Parti döneminde kitapların devlet tarafından dağıtılmaya başlandığını söyleyen Başkan Dursun, belediye olarak uzun yıllardır defter dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

"Kitaplar deftersiz kalmasın, defteri de biz temin edelim dedik"

Yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlere ve öğrencilere başarı dileyen Başkan Dursun, "Kitaplar uzun zamandır devlet tarafından temin ediliyor. Geçmişte kitap bulamamalar, günlerce haftalarca kitap aramalar vardı. AK Parti döneminde kitapların devlet tarafından temin edilip her okul başında öğrencilere teslim edilmesi başlamış oldu. Biz de kitaplar deftersiz kalmasın, defteri de biz temin edelim dedik. Uzun zamandır Sultangazi'de defterler belediyemiz tarafından temin ediliyor. Bu eğitim yılında da öğrencilere defterlerini temin edip kendilerine ulaştırdık. Daha iyi, daha bilgili, daha donanımlı ve hayata daha iyi hazırlanmış bir öğrenci olmaları için gayret ediyoruz. Hem öğretmenlerimize ki onlar eğitimin olmazsa olmazları hem de öğrencilerimize yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel, başarılı bir yıl olsun diye temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA