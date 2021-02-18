Sultangazi Belediyesi ilk çocuk kütüphanesini hizmete açtı
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Sultangazi Belediyesi ilk çocuk kütüphanesini hizmete açtı

18.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:18
Sultangazi Belediyesi ilk çocuk kütüphanesini hizmete açtı

Sultangazi Belediyesi, 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek çocuk kütüphanesini hizmete açtı.

Sultangazi Belediyesi, 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek çocuk kütüphanesini hizmete açtı.

İlçede ilk ve tek olan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, minik okurlarına binlerce kitap seçeneğinin yanı sıra etkinlik alanları da sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kütüphane, çocukların sosyokültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırma amacını taşıyor.

Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'nde yer alan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nin açılış törenine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile minik kitapseverler ve aileleri katıldı.

Açıklamada Dursun'un, "Bugün ilçemizin ilk ve tek çocuk kütüphanesini hizmete açıyoruz. Evlatlarımız okuma alışkanlığı kazansın, okudukça hayatı daha da anlamlandırsın diye Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'ni hayata geçirdik." ifadelerine yer verildi.

Dursun, kütüphanede 4 bin adet çocuk kitabı bulunduğunu belirttiği konuşmasında, "6-11 yaş grubundaki evlatlarımız burada okuma alışkanlığı kazanırken bir yandan da el becerilerini geliştirebilecek. Ayrıca akranlarıyla birlikte çeşitli aktivitelere katılma imkanı bulacak." açıklamasını yaptı.

Kütüphanede, çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları da bulunuyor. Aynı zamanda minik okurlar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra kütüphanede hayal gücü ve el becerilerini de geliştirebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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