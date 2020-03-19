Sultangazi Belediyesi, gıda üretilen iş yerlerini hijyen açısından denetledi Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerine hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerine hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İlçedeki lokantalar, pastaneler, pide ve lahmacun salonları ile gıda üretimi yapan iş yerlerine giden ekipler, iş yerlerinin temizliğini kontrol edip, personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığını denetledi.

Ekipler, bu konularda eksiklik görülen iş yerlerinin yetkililerini uyardı.

Belediye personeli, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında kapalı tutulması gereken işletmelerinin açık olup olmadığını da kontrol etti. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA