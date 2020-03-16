Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı - Haber
Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Zabıta, Güncel

Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

SULTANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

16.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:52
Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

SULTANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki marketlerde fahiş fiyat denetlemesi yapan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için denetimlerin yoğunlaştığını belirtti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da denetimlere katılarak açıklama yaptı.

Sultangazi Belediyesi ülkede koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yapılan denetimleri sıklaştırdı. Özellikle vatandaşların önlem için sıkça tükettiği ürünlerde fahiş fiyat denetlemesi yapıldı. Kolonya, sıvı sabun, el dezenfektanları, temizlik malzemeleri ve makarna gibi bakliyat ürünlerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, reyonlardaki fiyatlarla kasadaki fiyatları karşılaştırdı. Gün içinde yapılan denetimlerde bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

BAŞKAN DURSUN : "SOSYAL HAYATIMIZI KISITLAMAK TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, zabıta denetlemesinin öncesinde bir açıklama yaptı. Açıklamasında koronavirüse karşı aldıkları tedbirleri anlattı. Vatandaşların sosyal hayatlarını bugünlerde kısıtlaması gerektiğini ve bunun topluma karşı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Dursun, "Bugün burada zabıtamızın denetimleriyle iliği bir açıklama yapacağız. Ancak koronavirüsüyle karşı karşıyayız. Bizler hem Sultangazi'de yaşayan komşularımızı hem de bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı koronaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyaralım. Çünkü tedbir her şeyin başı. Eğer tedbirli olmazsak bu sürecin yayılması çok daha fazla olabilir. Mümkün olabildiğince sosyal hayatımızı kısıtlamak durumundayız. Teması bir şekilde ortadan kaldırmak durumundayız. Görüyoruz ki sosyal hayatın çok aktif olduğu yerlerde bu virüs çok daha fazla yayılma kabiliyetine sahip. Bu çerçeve içerisinde olabildiğince sosyal hayatımızı biraz daha kısıtlayıp evlerimizde olabildiğince işlerimizi yürütmek ve hayatımızı bir süre böyle idame ettirmek en büyük görevimiz olmalı.  Bu sadece kendimize dair değil, çevremizde bulunan insanlara, bütün topluma dair sorumluluğumuz. Bizde bu çerçeve içerisinde Sultangazi'de tüm billboardlarımızda koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yaptık. Bütün okullarımızda, kamu idarelerinde, aile sağlık merkezlerinde, ibadethanelerde ilaçlamalarımızı bitirdik. Çeşitli parklarımızda ilaçlamalarımızı bitirdik. Dezenfektanlarla bu süreci atlattık" dedi.

"FIRSATÇILIK TÜRK MİLLETİNİN ÖZÜNDE DEĞİL"

Başkan Abdurrahman Dursun, açıklamasının devamında zabıta ekiplerinin raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatları karşılaştıracaklarını söyledi. Fırsatçılığın Türk milletinin özünde olmadığını belirten Başkan Dursun, "Şimdi dediğiniz gibi fiyatlarla alakalı komşularımızdan, yaşayanlarımızdan oldukça şikayet var. Bu şikayeti de izole etme adına geçen hafta başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza bugün yine devam ediyoruz. Raflardaki fiyat farklılıklarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş fiyatlar bunlarla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Şuna dikkat etmek lazım. Fırsatçılık yapmamak lazım. Esasında bizim Türk milletinin özünde olan bir şey değil. Buna kapı aralamamak lazım" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK OLURSAK KORONAVİRÜSÜN DE ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

İçerisinde bulunulan durumun fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğini vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, fiyat değişikliği yapmayan esnafa teşekkür etti. 'Fırsatçılık' yapan kişileri de daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Başkan Dursun, "Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. ve bu sorunu bir şekilde kendisine menfaate dönüştürmek isteyen az da olsa kişilere karşı halkımızı korumak zorundayız. Bu koruma çerçevesi içerisinde de yaklaşık elli ekiple birlikte tüm Sultangazi'de tarama faaliyetini bugün de devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda buna özenle davranan esnafımızı toptancılarımızı da gördük. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabi aksi davranan arkadaşlarımız da var. Onları da daha duyarlı olmalarına davet ediyorum. Bu içerisinde bulunduğumuz durumu fırsata çevirmemek lazım. Birbirimize sahip olalım. Bir olalım. Bu süreci ancak bir ve beraber olursak atlatabiliriz. Bunu hayatın her alanında yapmamız gerekir. Birlikte hareket edebilir, sorumluluğumuzun farkında olursak hep beraber bu virüsün üstesinden de geliriz. Bu zoruluğun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

ZABITA MEMURU KOÇAK : "DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Denetim geçekleştiren Sultangazi Zabıta Memuru Mustafa Koçak, yapılan denetimlerde bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. Denetimlerin önceden olduğu gibi yine devam edeceğini de dile getiren Zabıta Memuru Koçak, "Gündemimizde olan koronavirüs ile ilgili fiyat artışı, stoklama tarzı eylemlerde bulunan iş yerleri oluyor. Bugün bununla alakalı bir çalışma yaptık. Zaten virüsle alakalı durumdan önce de çalışmalarımız oluyordu. Bugünkü denetimlerimizde herhangi bir fahiş fiyata rastlanmadı. Kasa ve reyon fiyatlarında yapılan kontrollerde de bir olumsuzluğa rastlamadık. Tıpkı bugün olduğu gibi Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak da vatandaşımızın sağlığı, sıhhati ve ekonomisi için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor Haber
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Emrah Hadise Sadi Konuk Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Fatih Terim Henry Onyekuru Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:04:17. #1.15#