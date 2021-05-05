Sultangazi Belediyesi, Alibey barajı havzasındaki kaçak kulübeleri yıkıyor
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Sultangazi Belediyesi, Alibey barajı havzasındaki kaçak kulübeleri yıkıyor

Sultangazi Belediyesi, Alibey barajı havzasındaki kaçak kulübeleri yıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi ekipleri, Alibey Baraj havzasında kent ormanları yakasında kaçak olarak yapılan kulübeleri yıkarak kaldırılıyor.

Sultangazi Belediyesi ekipleri, Alibey Baraj havzasında kent ormanları yakasında kaçak olarak yapılan kulübeleri yıkarak kaldırılıyor.

Sultangazi Kent Ormanları'nda yapılan kaçak yapılara belediye ekipleri ve ilçe emniyeti göz açtırmıyor. Belediye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilerek bildirilen kulübelere yönelik çalışma başlattı.

Orman ve ormanda yaşayan canlılar için tehlike arz eden kaçak kulübeler, belediye ekipleri tarafından yıkılarak kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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