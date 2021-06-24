Sultangazi Belediyesi Ağaç Dikim Seferberliği başlattı

Sultangazi Belediyesi, yemyeşil bir ilçe için yeni bir seferberlik başlattı.

Sultangazi Belediyesi, yemyeşil bir ilçe için yeni bir seferberlik başlattı. Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen Ağaç Dikim Şenliği'nde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile çok sayıda vatandaş, ıhlamur fidelerini toprakla buluşturdu. Fidelerin dikiminden sonra Başkan Dursun, şenliğe gelen vatandaşlara yıldız çiçekleri hediye etti.

Sultangazi'yi yeşille buluşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Sultangazi Belediyesi, yeni bir seferberlik başlattı. Seferberliğin ilk durağı Esentepe Mahallesi oldu. Esentepe Mahallesi 2392. Sokak'ta gerçekleştirilen Ağaç Dikim Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

7'den 70'e Seferberlik

Yemyeşil bir ilçe için başlatılan seferberliğin ilan edildiği Ağaç Dikim Şenliği'nde, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve vatandaşlar ıhlamur fidelerini toprakla buluşturdu. Genç, yaşlı, kadın, çocuk birçok mahalle sakininin Başkan Dursun'a eşlik ettiği ağaç dikim etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda Başkan Dursun, şenliğe katılan vatandaşlara yıldız çiçekleri hediye etti. Seferberliğin bundan sonraki aşamasında, 300'den fazla ıhlamur ağacı Esentepe Mahallesi'ne kazandırılacak.

Yemyeşil bir şehir

Şenlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün, ağaç dikim mevsimini güzel bir şenlikle, komşularımızla bir arada karşılıyoruz. Biz, ilçemizi Sultan bir Şehir yapmak istiyoruz ve bunun için yeşile özellikle önem veriyoruz. Komşularımız yeşille buluşsunlar, çocuklarımız yemyeşil ağaçların gölgesinde büyüsünler diye ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de, bu şenlik vesilesiyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini başlatıyoruz. İlk olarak Esentepe Mahallemize, 300'den fazla ıhlamur ağacı kazandıracağız. Sonrasında seferberliğimiz tüm ilçede devam edecek. Önümüzdeki diğer ağaç dikim mevsimlerinde de yeni seferberliklerle ilçemizin ağaç dikilebilecek tüm bölgelerini ağaçlandıracağız. Yeşili kazandırmak kadar korumak da elbette çok önemli. Dolayısıyla, bugün birlikte ektiğimiz bu güzelim fideleri yine birlikte koruyacağız ve İnşallah yemyeşil, huzur dolu, mis gibi ıhlamur kokularının dolup taştığı sultanşehirimizi hep birlikte çocuklarımıza armağan edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı