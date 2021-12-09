Sultangazi Belediyesi 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı.

Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı Sultangazi Belediyesi, 54 yeni temizlik aracını kendi öz kaynaklarıyla satın alarak vatandaşların hizmetine sundu. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un yanı sıra birçok temizlik görevlisi ve vatandaşlar katıldı.

'İLÇEDE TASARRUFU SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Temizlik Araçları Lansman Programı'nda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Sultangazi 1 Aralık itibariyle çöp toplama ihalesini devre dışı bıraktı. 54 tane sıfır temizlik aracını Sultangazi'ye katmış olduk. Araçları Sultangazili vatandaşlara emanet ediyoruz. Bundan sonra Sultangazi sokaklarını kendi araçlarımızla temizleyeceğiz. Bu proje bizim için çok önemliydi. Şehirde tasarrufu sağlamayı hedefledik. Sıfır atık ve çöp toplama hizmetlerini yürütenlerle beraber yaklaşık 70 milyon liralık bir maliyeti vardı. Bugün itibariyle bu yükü bertaraf etmiş olduk' diye konuştu.

'50 TON MALZEME TOPLUYORUZ'

Bu projeyi tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiklerini kaydeden Başkan Dursun sözlerine şöyle devam etti:

'Tasarruf ve ilçenin daha iyi yönetilmesi adına en büyük işlerimizden biri. Emekçi kardeşlerimiz şehri daha temiz tutmak için büyük gayret gösteriyor. 541 bin vatandaşımızla birlikte ilçemize sahip çıkmalıyız. En büyük temizlik kirletmemektir diyorum. Bu araçlar üç yıl parça garantili olarak ilçemize hizmet edecekler. Sıfır atık ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Hem kağıt hem de ambalaj atıklarının toplanmasında büyük gayret gösteriyoruz. Tekstil Sultangazi'nin en önemli atölyelerinden. Buralardan ciddi anlamda geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Günlük yaklaşık 50 ton malzeme topluyoruz. Naylon ve plastik atıkları toplayarak sıfır atık çerçevesinde tekrar ilçeye kazandırıyoruz. AK Parti hizmet demek. Biz bu hizmeti yapmaya devam ediyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."