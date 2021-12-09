Sultangazi Belediyesi 54 yeni temizlik aracını filosuna dahil etti

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda düzenlenen programla 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı.

Sultangazi Belediyesi kendi kaynaklarıyla 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda 54 yeni temizlik aracı için "Temizlik Araçları Lansman" programı düzenlendi. Programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, araçları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

1 Aralık itibariyle çöp toplama ihalesini devre dışı bıraktıklarını ifade eden Başkan Dursun, "Sultangazi 1 Aralık itibariyle çöp toplama ihalesini devre dışı bıraktı. Şu anda görmüş olduğunuz toplamda 54 sıfır 2022 model araçlarımızı Sultangazi'ye katmış olduk. Sultangazililere emanet etmiş olduk. Bundan sonra inşallah sokaklarımızı kendi pırıl pırıl araçlarımızla temizleyeceğiz. Sokaklarımızı caddelerimizi pırıl pırıl bir hale getirmiş olacağız. Bu operasyonun bizim için çok önemli bir tarafı vardı. Şehirde tasarrufu sağlamak öncelikle. Böyle bir ihalenin Sultangazi'ye maliyeti sıfır atık ve çöp toplama hizmetlerini yürütenlerle birlikte 70 milyon liralık yükü vardı. Bu yükü bugün itibariyle bertaraf etmiş oluyoruz. Bundan sonra şehirlerimiz daha temiz daha güzel olacak. Her zaman ifade ediyoruz biz emekçi kardeşlerimizle çok büyük gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL