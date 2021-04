Sultangazi Belediyesi, 2020 Faaliyet Raporu meclis onayını aldı

Sultangazi Belediyesinin 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu meclis onayından geçti. Başkan Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelinde yapılan projeleri detaylı bir sunumla meclis üyelerine anlattı.

Sultangazi Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu Belediye Meclis Başkan Vekili İmdat Kamacı başkanlığında yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddesi 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu oldu. Meclisin onayına sunulan faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, görevi devraldıkları günden bu yana ilçe genelinde yapılanları detaylı bir sunumla meclis üyeleriyle paylaştı. Sultangazi ve Sultangazililer için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Dursun, eşitlik ve adalet çerçevesinde ilçenin her noktasına hizmet ulaştırıldığının altını çizdi.

"Sultan Şehir Hedefine Emin Adımlarla İlerliyoruz"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi'nin modern bir görünüme kavuşması için altyapı, üstyapı, çevre ve yeşil alan çalışmalarına hız verdikleri belirtti. Hizmetin, sadece fiziki mekanlardan ibaret olmadığının altını çizen Başkan Dursun, ilçenin kültür, sanat, spor ve eğitim faaliyetleri ile anılması için de yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Başkan Dursun, "Hep birlikte daha iyiye diyerek çıktığımız bu yolda güzel ilçemizi hem komşularımızın keyifle yaşayacağı, hem de İstanbul'un dört bir yanından vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği, ormanıyla piknik alanları ve doğa ile iç içe ortamları ile rahatça vakit geçirebilecekleri bir yer konumuna geçirmek için projeler üretiyoruz" diye konuştu.

"Eğitim Her Zaman Önceliğimiz"

"Her şey eğitimle başlar" diyen Belediye Başkanı Av. Dursun, Sultangazi'nin eğitim konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Belediye olarak eğitime verdiğimiz önem ortadadır. İlçemizdeki mevcut okullarımızın fiziki kalitesini yükseltirken, ilçemize Fen Lisesi gibi nitelikli okullar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malkoçoğlu, Yayla ve Habipler Mahallerimize okuyucuya binlerce seçenek sunan Kitap Kafeleri kazandırdık, ilçemize bir Çocuk Kütüphanesi de kazandırdık. Şu anda 13 kütüphane ile ilçemize hizmet veriyoruz. Gençlere yönelik SEDA kurslarımızla da binlerce yavrumuzu lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlıyoruz. Fiziken ve ruhen sağlıklı gelişebilmeleri için gençlerimize yeni spor alanları kazandırıyoruz" dedi.

"Sosyal Belediyecilik Hizmetlerine Çok Önem Veriyoruz"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun sosyal belediyecilik anlayışıyla bu zorlu süreçte ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattıklarını belirtti. Başkan Dursun, "Yapılan araştırmalar sonucu ihtiyaç sahibi komşularımıza gıda kolisi dağıtırken, ailelerimize post cihazının olduğu her yerde geçerli olan sosyal destek kartı uygulamasıyla da destek oluyoruz. SUDE ( Sultangazi Aile Destek Evi ) ile ihtiyaç sahibi aileler ve hayırseverler arasında köprü oluyoruz. SUDE sayesinde onlara giyim, temizlik, kırtasiye malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için medikal malzeme desteğinin yanı sıra, engelli araçlarımızla onların sosyal hayata karışmalarına yardımcı oluyoruz. Çölyak hastaları için hazırladığımız glutensiz gıda kolileri ile bu rahatsızlığı yaşayan komşularımıza çok önemli bir destek veriyoruz. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önüne kurduğumuz İkram Çeşmesi'nden akan sıcak çorbalar binlerce kişinin içini ısıtıyor. Burası, diğer ilçelerden de hastaneye gelenlerin Sultangazi için hayır dua ettikleri bir hizmet haline geldi" şeklinde konuştu.

Sadece kadınlara yönelik hizmet veren bir merkez olan SU-MEKAN'ı (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Dursun, "Burada çeşitli atölyeler, çok amaçlı salon, spor salonu gibi bir çok hizmet alanı yer alıyor. Ayrıca, SU-MEKAN'da kadınlara özel danışmanlık hizmeti veren SADEM'i kurduk. Sanattan spora birçok alanda ilçemizdeki kadınlara yönelik kurslar, etkinlikler, geziler gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Kadınlara ve gençlerimize yönelik çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz" diye konuştu.

Sultangazi'ye Yepyeni Projeler

Başkan Dursun, ilçe sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında bulabileceği hizmet tesisleri ile bilgiler de verdi. Başkan Dursun, "Yapımında sona yaklaştığımız Eski Habipler Mahallesi Hizmet Tesisi'nin projesine yüzme havuzu da ilave etmiştik. Yakın zamanda tefrişatını da tamamlayarak hizmete açmayı planladığımız yüzme havuzundan kapalı pazar alanlarına, kütüphaneden atölyelere, kuaförden E-Spor'a birbirinden farklı bölümleri içinde barındıran tesis, mahalle sakinlerine tek bir çatı altında birçok hizmet sunacak. Diğer yandan, ilçemize çok fonksiyonlu 2 ayrı Kültür Merkezi kazandırıyoruz. Spor merkezi, atölyeleri, ders çalışma alanları ve taziye kabul alanlarını içinde barındıran İsmetpaşa Mahallesi'ne inşa edilen Kültür Merkezi'nin de kısa zamanda tamamlanmasını planlıyoruz. Yapımına devam ettiğimiz Uğur Mumcu Kültür Merkezi; meslek ve sanat atölyeleri, kadın spor merkezi, Sultan Kadın el emeği ürünleri sergi ve satış ofisinin yanı sıra kadın erkek taziye salonuyla da bu yıl içinde hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu. İlçeye birçok yeni merkez kazandıracaklarını ifade eden Başkan Dursun sözlerine şöyle devam etti: "Esentepe Mahallemize içinde Engelliler Merkezi de bulunan Gençlik ve Spor Merkezi kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. Yakında ihale ederek yapımına başlıyoruz. Gençler, merkezde bulunan yüzme havuzu sayesinde dört mevsim doyasıya havuzun tadını çıkarırken, spa merkezi, fitness, aerobik ve pilates yapma imkanı da bulacak. Birbirinden farklı aktivitelerin yer alacağı merkezde, projelerimiz arasında yer alan engellilere yönelik yatırımlardan birini de hayata geçirmiş olacağız. Engelli Merkezi'nde grup ve bireysel çalışma odaları, oyun odası, psikolojik danışma odaları yer alıyor" diye belirtti.

Başkan Dursun, İsmetpaşa Meydanı'na yapılan Sanat Sokağı hakkında da konuşarak, "Şehrimize renk vermesi adına yüzlerce şemsiye ve aydınlatma feneriyle dekore edilen Sanat Sokağımız'daki fonksiyonları pandemi dolayısıyla ertelemiş olduk. Bu alanda, sokak satıcıları için yerler, sanat alanları, dekoratif peyzaj düzenlemeleri gibi çalışmalar da yapacağız" dedi.

Sultangazi'nin korona virüs mesaisi

Tüm dünyanın korona virüsle mücadele ettiği bu süreçte ilçe genelindeki tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten Başkan Dursun, ilçe sakinlerinin sağlığı için 7/24 demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Dursun, "Öncelikle süreci en iyi şekilde yürüten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Bizler de Sultangazi Belediyesi olarak bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Salgının başından itibaren saha ekiplerimizle gece gündüz demeden ilçe sakinlerimizin sağlığı için çalışmalarını sürdürüyoruz. Cadde, sokak, park, belediye hizmet binaları, kamu kurumları, hastaneler, ibadethaneler, okullar, servis araçları gibi araç ve insan yoğunluğun olduğu yerlerde düzenli olarak dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdik. korona virüsle mücadele çalışmalarına ilçemiz genelinde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun, geçen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanan ve şu an ilerlemeyen projelerin yapımına devam edilerek bir an önce tamamlanması, yine geçen dönemde yapılması planlanan, hazırlıkları yapıldığı halde bu dönem iptal edilen projelerin de hayata geçirilmesi için tüm meclis üyeleri olarak birlik olmaları, bu projelerin bir an önce ilçeye kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasının önemini vurguladı.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Burada detaylı olarak anlattığım, 2 yıl içinde ilçemize kazandırdığımız hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen meclis üyelerimize ve Belediye'deki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı