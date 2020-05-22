Sultangazi Aile Destek Evinden ihtiyaç sahiplerine destek
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Sultangazi Aile Destek Evinden ihtiyaç sahiplerine destek

Sultangazi Aile Destek Evinden ihtiyaç sahiplerine destek Sultangazi Aile Destek Evi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere giyimden, gıdaya, medikalden temizlik malzemelerine kadar birçok konuda destek sağlamaya devam ediyor.

22.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:26

Sultangazi Aile Destek Evinden ihtiyaç sahiplerine destek

İSTANBUL - Sultangazi Aile Destek Evi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere giyimden, gıdaya, medikalden temizlik malzemelerine kadar birçok konuda destek sağlamaya devam ediyor.

Sultangazi Aile Destek Evi hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kurarak, pandemi sürecinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Sultangazi Aile Destek Evi, gıda, giysi, temizlik malzemeleri, kırtasiye, medikal gibi bir çok temel ihtiyaçlarında destek olmaya devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda Sultangazi Aile Destek Evi'nden yararlanma kriterlerine sahip olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler, pandemi sürecinde de sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak alışverişlerine devam etti.

Sultangazi Aile Destek Evini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun: "5 bin aileye yaklaşık olarak 2,5 milyon kredi tanımlandı. ve onlar burada kredilerini harcamış oldular. Burada insanların nasıl çalıştığından da bahsetmek isterim. Öncelikle bu 5 bin aileyi nasıl tespit ettik ve bu sayı çoğaldıkça nasıl çoğalıyor onu ifade etmek isterim. Genel itibarı ile ihtiyaç sahibi olmasını ön görüyoruz. ve sosyal inceleme uzmanlarımız talep eden ailelere gidiyor. ve ihtiyacı var mı yok mu? Bunların tespitini yapıyoruz. Belirli kriterlerimiz var elbette ama sosyal inceleme uzmanlarımız vasıtasıyla adreslerini tespit ediyoruz ve ihtiyaç sahibi olduğunu buradaki elbiselerimize, tekstil malzemelerimize, ayakkabılara vs. ihtiyacı olduğunu tespitini yaptığımız anda onlara sosyal destek kartı veriyoruz ve içerisinde 400-500 neyse ihtiyacına göre kredi tanımlıyoruz. Onlarda gelip burada bir alışveriş merkezinde alışveriş yapar gibi herhangi bir sıkıntı hissetmeden alışverişlerini yapacaklar. Üzerlerinde fiyatları var o fiyatla birlikte kredilere tutuyorsa kasaya kadar gidiyorlar. Ödemelerini yapıp alışveriş merkezi gibi buradan çıkıp gidiyorlar" dedi.

Sultangazi Aile Destek Evinden ihtiyaç sahiplerine destek

Kaynak: İHA

Manşet

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