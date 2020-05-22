Sultangazi Aile Destek Evi'nden ihtiyaç sahiplerine destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultangazi Aile Destek Evi'nden ihtiyaç sahiplerine destek

Sultangazi Aile Destek Evi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere giyimden, gıdaya, medikalden temizlik malzemelerine kadar birçok konuda destek sağlamaya devam ediyor.

Sultangazi Aile Destek Evi'nden ihtiyaç sahiplerine destek
22.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:11

Sultangazi Aile Destek Evi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere giyimden, gıdaya, medikalden temizlik malzemelerine kadar birçok konuda destek sağlamaya devam ediyor.

Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE) hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kurarak, pandemi sürecinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Sultangazi Aile Destek Evi, gıda, giysi, temizlik malzemeleri, kırtasiye, medikal gibi birçok temel ihtiyaçlarında destek olmaya devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda Sultangazi Aile Destek Evi'nden yararlanma kriterlerine sahip olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler, pandemi sürecinde de sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak alışverişlerine devam etti.

Sultangazi Aile Destek Evini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun, "5 bin aileye yaklaşık olarak 2,5 milyon kredi tanımlandı. ve onlar burada kredilerini harcamış oldular. Burada insanların nasıl çalıştığından da bahsetmek isterim. Öncelikle bu 5 bin aileyi nasıl tespit ettik ve bu sayı çoğaldıkça nasıl çoğalıyor onu ifade etmek isterim. Genel itibarı ile ihtiyaç sahibi olmasını ön görüyoruz. ve sosyal inceleme uzmanlarımız talep eden ailelere gidiyor. ve ihtiyacı var mı yok mu? Bunların tespitini yapıyoruz. Belirli kriterlerimiz var elbette ama sosyal inceleme uzmanlarımız vasıtasıyla adreslerini tespit ediyoruz ve ihtiyaç sahibi olduğunu buradaki elbiselerimize, tekstil malzemelerimize, ayakkabılara vs. ihtiyacı olduğunu tespitini yaptığımız anda onlara sosyal destek kartı veriyoruz ve içerisinde 400-500 neyse ihtiyacına göre kredi tanımlıyoruz. Onlarda gelip burada bir alışveriş merkezinde alışveriş yapar gibi herhangi bir sıkıntı hissetmeden alışverişlerini yapacaklar. Üzerlerinde fiyatları var o fiyatla birlikte kredilere tutuyorsa kasaya kadar gidiyorlar. Ödemelerini yapıp alışveriş merkezi gibi buradan çıkıp gidiyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı Haber
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Hadise Sezen Aksu Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Karaçi Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sultangazi Aile Destek Evi'nden ihtiyaç sahiplerine destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 20:11:52. #1.15#
title