Sultandağı'nda tarih yeniden ayağa kalkacak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Selçuklu eserleri ile ünlü Sultandağı ilçesinde başlatılan 'Tarihi Kent Meydanı' projesinin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla ilçede hayata geçirilen proje ile Selçuklu eserlerinin ayağı kaldırılması planlanırken, proje kapsamında ilçede bulunan Sahipata Kervansarayı, Çifte Hamam, Laleli Çeşmesi, Çarşı Camii çevresinin tarihin dokuya uygun olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiçek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "Sultandağı tarihteki o görkemli günlerine geri dönüyor. Sultandağı'nda valiliğimiz himayesinde yürütülen tarihin yeniden canlandırıldığı büyük projeye çok inanıyorum. Tarih turizmini kiraz bahçelerinin o eşsiz güzelliği ile bütünleştireceğiz. Baharda herkes Sultandağı'na gelecek" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR