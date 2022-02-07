Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

Afyonkarahisar Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Bilal Şeker 266 oy alarak rakibi Devran Gürel'e büyük bir fark atıp yeniden başkanlığa seçildi.

Afyonkarahisar Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Bilal Şeker 266 oy alarak rakibi Devran Gürel'e büyük bir fark atıp yeniden başkanlığa seçildi.

Sultandağı Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda yapılan seçimde odaya kayıtlı 432 üyeden 366'sı üye oy kullandı. 6 oyun geçersiz, bir oyun ise boş çıktığı seçimde sarı liste ile seçime giren mevcut Başkan Bilal Şeker 266, kırmızı liste ile seçime giren rakibi Devran Gürel ise 93 oy aldı. Yapılan seçim sonucunda güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçilen Bilal Şeker tebrikleri kabul ederek, üyelere teşekkür etti.2 - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Karahisar, oyunlar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title