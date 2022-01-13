Sultandağı Devlet Hastanesi'nde yeni Acil Servis binası hizmete girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultandağı Devlet Hastanesi'nde yeni Acil Servis binası hizmete girdi

Sultandağı Devlet Hastanesi'nde yeni Acil Servis binası hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile Devlet Hastanesi'nde ihtiyaç duyulup yapımı planlanan Acil Servis binası tamamlanarak hizmete girdi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile Devlet Hastanesi'nde ihtiyaç duyulup yapımı planlanan Acil Servis binası tamamlanarak hizmete girdi.

Sultandağı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve hayırsever vatandaşlar tarafından el birliği ile yapılan Acil Servis binası için küçük bir açılış töreni düzenlendi. Kaymakam Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'ın katılımlarıyla yapılan açılış töreninde, Acil Servis'in yapımında maddi destek sağlamış olan hayırsever vatandaşlara plaket takdim edildi. Protokol, hayırseverlere sözel olarak da teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini sundu." - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı Devlet Hastanesi'nde yeni Acil Servis binası hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title