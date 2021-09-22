Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği - Haberler
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Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultançiftliği Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

SULTANGAZİ (İHA) - Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultançiftliği Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Şenlik havasında geçen etkinlikte Başkan Dursun vatandaşlarla birlikte ağaç dikimi yaptı ve vatandaşlara çiçek dağıttı.

Sultangazi Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Sultançiftliği Mahallesi 30. Sokak'ta düzenlediği ağaç dikim etkinliği, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle bir şenlik havasında gerçekleşti. Etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un yanı sıra AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Dalkılıç ve Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Sokaklar, balkonlar, pencereler yemyeşil oluyor

25 ıhlamur ağacının dikiminin yapıldığı etkinliğe katılan tüm vatandaşlara saksıda pentas (beşiz) çiçeği dağıtıldı. Vatandaşlarla birlikte ağaç diken Başkan Dursun, "Mis kokulu ıhlamur ağaçlarıyla ve renk renk çiçeklerle sokaklarımız, balkonlarımız, pencerelerimiz yemyeşil oluyor. Siz değerli komşularımıza daha yeşil, daha güzel bir şehir armağan etmek istiyoruz" dedi.

Sultangazi'yi ıhlamur kokuları saracak

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Başkan Dursun, "Kıymetli komşularım, bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Sultangazi'ye, siz değerli komşularımıza her daim hizmet eden çalışma arkadaşlarımız da bugün burada bizlerle. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler, siz değerli komşularımızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Sultançiftliği Mahallemizde ve ilçemizin diğer bütün mahallelerinde bu inançla çalışıyoruz; sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışma arkadaşlarımızla büyük gayret ediyoruz. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize yönelik faaliyetlerimizle, hizmet binalarımızla, parklarımızla, okullarımızla, kreşlerimizle ve diğer tüm hizmetlerimizle Sultangazi'yi hep birlikte inşallah Sultanşehir yapacağız. Bugün de burada, uzun zamandır sürdürdüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında 25 tane ıhlamur ağacımızı sizlere armağan ediyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki sokaklarımızda dikimini yaptığımız ıhlamur ağaçlarımız yetiştiğinde Sultangazi'yi mis gibi ıhlamur kokuları saracak. Burada önemli olan bu ağaçlarımıza ve esasında tüm ilçemize hep beraber sahip çıkmaktır. Bunu yaptığımızda inşallah çok daha güzel günlere kavuşacağız, çok daha güzel bir Sultangazi'de buluşacağız. Tüm ilçemizi hep beraber koruyalım, kollayalım; ilçemizi daha güzel günlere birlikte taşıyalım" diye konuştu.

Ağaçsız sokak kalmasın

Sultangazi Belediyesi "Ağaçsız sokak kalmasın" diyerek ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin tüm mahallelerinde birçok sokak ağaçlandırıldı. Belediye ekipleri, sokaklarda ağaçların yaşaması için elverişli noktaları belirleyerek dikim yapıyor. Buna göre ağaç dikilecek yerdeki kaldırım genişliğinin en az 2 metre olması ve altından kablo geçmemesi gerekiyor. Aynı zamanda ağacın dikileceği yerin yakınında bir bina veya başka bir ağaç varsa arada yeterli mesafenin bulunması gerekiyor. - İSTANBUL

Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

Sultançiftliği Mahallesi'nde Ağaç Dikim Şenliği

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