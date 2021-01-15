Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu 13 bin 297 yardım talebini yerine getirdi
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Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu 13 bin 297 yardım talebini yerine getirdi

15.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:32
Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu 13 bin 297 yardım talebini yerine getirdi

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, kurulduğu 22 Mart 2020'den bu yana, yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımlarla 13 bin 297...

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, kurulduğu 22 Mart 2020'den bu yana, yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımlarla 13 bin 297 yardım talebini yerine getirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında kurulan Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile Kovid-19 nedeniyle izolasyon sürecinde olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını sürdürüyor.

Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezi'ne gelen yardım talepleri Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmeler neticesinde muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından istekleri ulaştırılıyor.

Kurulduğu 22 Mart 2020'den bugüne kadar ihtiyaç sahibi 3 bin 645 haneye gıda kolisi, 3 bin 620 haneye temizlik seti götüren ekipler, diğer yardım türleriyle birlikte toplam 13 bin 297 yardım talebini yerine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kurulduğu günden beri çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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