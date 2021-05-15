Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın uluslararası jürisi belirlendi
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Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın uluslararası jürisi belirlendi

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın uluslararası jürisi belirlendi
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"na katılacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"na katılacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

Yarışmanın uluslararası jürisinde sinema alanında uluslararası birçok çalışmaya imza atan Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, rol aldığı birçok dizi ve sinema filmleriyle tanınan oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine-Club Başkanı, Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü yapımcı Ana Castro yer alıyor.

Dereceye giren filmler ödüllendirilecek

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 10 filmin yer alacağı uluslararası kategoride birinci olan film bin avroluk para ödülünün sahibi olacak.

Yurt içi ayağında ise kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada, "En İyi Film" 15 bin liralık birincilik ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren ikinci filme 10 bin, üçüncülük elde eden filme ise 7 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmada yer alan tüm kısa filmler aynı zamanda bu yıl "Yunus Emre" anısına verilecek olan 10 bin liralık "Özel Ödül" için de aday olacak. Yarışmada bunun yanı sıra kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmlere 2'şer bin lira "gösterim telifi" verilecek.

"Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" 4-5 Haziran tarihlerinde sinemaseverleri bir araya getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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