Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması "Kısa Filme Katkı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu
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Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması "Kısa Filme Katkı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 'Kısa Filme Katkı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın "Kısa Filme Katkı Ödülleri" açıklandı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın "Kısa Filme Katkı Ödülleri" açıklandı.

Yılın en dikkate değer kısa filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak yarışmada, uzun yıllardır kısa film sektörüne katkı yapan kişi, kurum ve yayınlara ödül verilecek.

Etkinliğin ilk yılında yönetmen Hayri Çölaşan, 2009'dan bu güne alanında güncel bir kaynak olan "kameraarkasi.org" web sitesiyle ödüle layık görüldü.

Yer aldığı uzun metraj filmlerdeki performansının yanı sıra genç yönetmenlerin kısa filmlerine destek veren ve rol alan oyuncu Murat Kılıç ile yer aldığı dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla seyircinin takdirini kazanan ve kariyerinin ilk yıllarından bu yana pek çok kısa filmde sinemaseverlerin takip ettiği Tülin Özen de ödül alacak isimler arasında yer aldı.

"Kısa Filme Katkı Ödülleri, yarışmanın kapanış töreninde takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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