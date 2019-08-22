SULTANBEYLİ TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI  (1)

SULTANBEYLİ TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI  (1)

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

22.08.2019 15:52
SULTANBEYLİ TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI  (1)
TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Görüntü Dökümü:
-Yaralılara müdahale edilmesi
-Ambulansa taşınması
-Ekiplerden detay
-Kaza yapan araç
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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