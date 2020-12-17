Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

17.12.2020 08:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:49
Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mustafa Kaya panelvan minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklenerek hayatını kaybetti.

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mustafa Kaya panelvan minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkii Edirne istikametinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen Osman Gel yönetimdeki 34 DAR 693 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaya otoyolda metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Mustafa Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaya'nın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Osman Gel kaza ilgili ifadesi alınması için Sultanbeyli Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. 

Kaza ilgili soruşturma sürüyor. 


Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü
Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü
Antrenman yapan Çek bisikletli yayaya çarptı: 2 yaralı
Antrenman yapan Çek bisikletli yayaya çarptı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Haluk Levent
Spor Falcao Fatih Terim Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:49:06. #1.15#
title