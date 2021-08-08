Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Sultanbeyli'de bir plastik deposunun bahçesinde hurdalıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA 

Sultanbeyli'de bir plastik deposunun bahçesinde hurdalıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. 

Yangın, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerindeki plastik deposu bahçesinde hurdalık alanda çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Yenişehir ve Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, alevler depoya sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan açık alanda bulunan iki köpek, zarar görmeden olay yerinden ekipler tarafından çıkarıldı. 

Çevre sakinlerinden İsmail Kayaoğlu, "Karşıdan iki tane havai fişek tarzı cisim atılıyor. Fabrikanın deposuna düşüyor. Düşen havai fişekler kısa süre içerisinde yangın çıkarıyor. Bu havai fişek atan iki kişiyi uzaktan gördüm" dedi. 

Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN
Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN
Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN
Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Dalaman'daki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika: Dalaman'daki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor.'
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor."
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Deniz Akkaya Yonca Evcimik
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 19:32:07. #1.16#

title