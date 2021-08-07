Sultanbeyli'nin aşı tablosu hedefi mavi kategori
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Sultanbeyli'nin aşı tablosu hedefi mavi kategori

Sultanbeyli'nin aşı tablosu hedefi mavi kategori
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen yoğun çalışmalar ve aşılama seferberliği ile ilçede 18 yaş üstü 130 bin 875 kişi 1. doz koronavirüs aşılarını oldu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen yoğun çalışmalar ve aşılama seferberliği ile ilçede 18 yaş üstü 130 bin 875 kişi 1. doz koronavirüs aşılarını oldu. Aşı tablosu rengi turuncu olan ilçenin hedefinde mavi kategori var.

Aşılama seferberliği kapsamında yürüten çalışmalar doktor ve kurum müdürlerinden oluşan "Aşı Bilgilendirme Ekipleri" ilçe esnafına ve evlere ziyaretler gerçekleştiriyor. Ayrıca ekip Sultanbeyli Kaymakamlığı hizmet binasında gelen vatandaşlar ve çalışan personele görüşüyor. Yapılan görüşmelerde Kovid-19 aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor, aşı olmaya davet ediyor.

Mahalle muhtarları da henüz aşılarını olmayan vatandaşları ev ev, dükkan dükkan dolaşarak Covid-19 aşısı hakkında bilgilendiriyor ve aşı olmaya davet ediyor. Sultanbeyli Kent Meydanında kurulan aşı çadırında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Covid19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla aşılama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşlara toplu SMS gönderimi, afiş, broşür ve sosyal medya paylaşımları yapılarak, yazılı ve görsel basında tanıtım yapılmaya devam ediliyor.

HEDEFİMİZ MAVİ KATEGORİSultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yürütmüş olduğumuz 'Aşılama Seferberliği' kampanyasıyla 18 yaş üstü toplam aşılama oranını yüzde 52,9 dan yüzde 55'e yükselttik. 65 yaş ve üstünde aşılanma oranımızı yüzde 89'a çıkarttığımız gibi 18 yaş üstü toplam aşılama oranımızı da yüzde 55'ten yüzde 75 ve üzerine taşıyarak mavi kategoriye geçmeyi hedeflemekteyiz. Sultanbeyli Belediyemiz, kamu kurumlarımız, muhtarlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız aşılama konusunda bizlere her türlü desteği veriyor ve vatandaşlarımızı gerektiğinde ev ev, dükkan dükkan gezerek Covid-19 aşısı konusunda bilgilendiriyor, onları en

yakın sağlık kuruluşuna yönlendirerek aşı olmalarını sağlıyor. Bu virüsünü yenebilmemiz için 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi. 


Sultanbeyli'nin aşı tablosu hedefi mavi kategori
Sultanbeyli'nin aşı tablosu hedefi mavi kategori
Sultanbeyli'nin aşı tablosu hedefi mavi kategori

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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