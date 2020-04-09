SULTANBEYLİ'NDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› SULTANBEYLİ'NDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Haberler
Sultanbeyli, Güncel

SULTANBEYLİ'NDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHASultanbeyli'de bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

09.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:11
SULTANBEYLİ'NDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHA

Sultanbeyli'de bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında polis ekipleri bir evde satışa hazır vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları saha çalışmaları sonucunda uyuşturucu maddenin bulunduğu Hasanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda polis ekipleri 3 adet alüminyum folyoya sarılı halde bulunan 4 kilo 260 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 685 TL para ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. 

Baskın yapılan evde bulunan A.K., H.İ., A.S. ve U.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Cahit Özkan Abdulhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: SULTANBEYLİ'NDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 14:25:50. #1.15#
title