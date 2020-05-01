Sultanbeyli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 300 kişiye iftar yemeği dağıtıyor

Sultanbeyli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 300 kişiye iftar yemeği dağıtıyor Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor.