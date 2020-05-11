Sultanbeyli'nde kuaför ve berber salonları bereket duasıyla açıldı

Korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaför salonları açıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaför salonları açıldı. Sultanbeyli'de de belediye ekipleri salonları dezenfekte ederken bereket duası ve hijyen malzemeleri hediye etti. Çalışmaları yakından takip eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'de berberde tıraş oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bir arada olduğu yerlerden olan berber ve kuaför salonları kapatılmıştı. Salgının kontrol altına alınıp, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte bu salonlar tekrar açılmaya başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek çalışacak olan salonlarında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sultanbeyli'de de ilçe genelinde sürdürülen bu dezenfekte çalışmalarının yanı sıra tüm salonlara bereket duaları ve hijyen malzemeleri hediye edildi. Yürütülen çalışmalara Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Başkan Keskin, bir berber salonuna bereket duası ve temizlik malzemesi, havlu ve maskelerin bulunduğu çantayı hediye ederken kendisi de tıraş oldu.

Başkan Keskin, "Berberlere bereket duası hediye ettik"

Korona virüsle mücadelede aynı hassasiyeti devam ettirmek gerektiğini söyleyen Başkan Hüseyin Keskin, "Mağazalar ve kuaför salonlarının açılmasıyla birlikte önlemlerin de devam etmesi gerekiyor. Sultanbeyli'de bugün çalışma arkadaşlarımızla beraber bütün berber salonlarını, kuaförleri ziyaret ediyoruz. İki ay sonra işletmelerini açtılar. Bu vesileyle birlikte kendilerine bereket duası hediye ettik. Aynı zamanda maske ve hijyen malzemeleri de hediye ettik. Korona virüsle yaptığımız mücadelede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulumuzun katkısıyla bu vakte kadar geldik. Dünyadaki ülkelerle kıyasladığımız vakit bu süreci yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Bugün berberler ve kuaförlerin yanında mağazalar da açılmış oldu. Bu sebeple vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu mücadelenin aynı hassasiyetle devam etmesi. Bu hassasiyetimizi sürdürdüğümüz zaman mücadelemizi kazanmış olacağız" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilirken aynı hassasiyeti korumak gerektiğini söyleyen Başkan Keskin, "Korona virüsün ilk başladığı günlerde hemşerilerimizin yoğun olarak gittiği noktalarımızı dezenfekte etmiştik. Berberler ve kuaförlerimiz onlardan bir tanesiydi. Şimdi de açılırken bu anlamda tüm berberlerimizi, güzellik salonlarımızı tekrardan dezenfekte ettik. Kendilerini ziyaret ederek hijyen malzemeleri ve maskeler hediye ettik. Korona virüsle mücadelemizde hassasiyet önemle devam etmeli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA