Sultanbeyli metro inşaatında ağaçların iş makinesiyle kırılması vatandaşların tepkisine neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sultanbeyli'de yürüttüğü metro çalışmaları sırasında bazı ağaçların iş makinesiyle kırıldığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sultanbeyli'de yürüttüğü metro çalışmaları sırasında bazı ağaçların iş makinesiyle kırıldığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İlçede bulunan M5 Metro Hattı Çeşme Durağı İstasyonu inşaatındaki çalışmalar sırasında bazı ağaçlar iş makinesi tarafından kırıldı.

Ağaçların kırıldığı anlar bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz