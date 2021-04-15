Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki 1196 dezavantajlı genç işe yerleştirildi
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Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki 1196 dezavantajlı genç işe yerleştirildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki 1196 dezavantajlı genç işe yerleştirildi

Sultanbeyli'de, "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında 1196 dezavantajlı genç işe yerleştirildi.

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Sultanbeyli'de, "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında 1196 dezavantajlı genç işe yerleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İstanbul Çocukları Vakfı'nın desteklediği proje kapsamında Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'nde berberlik, kuaförlük, elektrik, elektronik ve aşçılık gibi kurslara kayıtları yapılan toplam 1196 öğrencinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2017-2020'de 76 bin lira destek verilen projeyle gençlerin haftanın belli günlerinde merkezde çalıştıkları iş koluyla ilgili eğitim almalarının ve açık öğretim lisesine kaydolmalarının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, birçok olumsuzluktan dolayı eğitim hayatından uzaklaşan gençleri, projeyle yeniden eğitim hayatıyla buluşturduklarını belirtti.

Kubilay, mesleki eğitimle gençlerin iyi bir usta veya meslek elemanı olmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Gençlerimiz bizim için çok değerli, her nefes alışverişimizde gençlerimizin ve öğrencilerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Valimiz ve İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezimizde görev yapan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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