Sultanbeyli Kaymakamlığından şehit ailelerine ziyaret
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Sultanbeyli Kaymakamlığından şehit ailelerine ziyaret

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selda Özmen, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığından şehit ailelerine ziyaret
01.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:52

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selda Özmen, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kula ve Özmen, Kaymakam Metin Kubilay'ın selamlarını ve bayram kutlama mesajını ailelere iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Kubilay, devlet ve milletin bekası için büyük fedakarlıklar gösteren şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Şehit ailelerinin, şehitlerin emaneti olduğunu hatırlatan Kubilay, "Şehitlerimizin aileleri hepimizin kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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