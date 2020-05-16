Sultanbeyli Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli
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Sultanbeyli Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfının destekleriyle yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine, hijyen kiti, gıda paketi ve Türk Bayrağı dağıtıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli
16.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:09

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfının destekleriyle yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine, hijyen kiti, gıda paketi ve Türk Bayrağı dağıtıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Darülaceze Vakfının destekleriyle koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşa gıda yardımı ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla paketlerin içerisine Türk Bayrağı da eklendi.

Son sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gün onlarca eve bayram öncesi gıda yardımı ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştiren Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 17 Mayıs Pazar günü de dağıtıma devam edecek. Böylece ekipler, toplam 150 aileye gıda, hijyen seti ve Türk Bayrağı dağıtımını gerçekleştirmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Darülaceze Vakfının destekleriyle içerisinde kuru gıda ile sebze ve meyve olan "gıda paketleri" ile içinde kolonya, sabun, kağıt havlu, şampuan ve deterjan bulunan "hijyen seti" hazırladıklarını anlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paketlere Türk Bayrağı da eklediklerini belirten Kubilay, paketleri Sultanbeyli'deki ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı 150 haneye ulaştıracaklarına dikkati çekti.

Kaymakam Metin Kubilay, şunları kaydetti:

"Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize dönebiliriz. Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 15 Mayıs tarihine kadar, ilçemizde 16 bin 203 haneye 14 milyon 777 lira nakdi yardım evlerinde ulaştırılmıştır."

Sultanbeyli Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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