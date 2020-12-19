Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

19.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:41
Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

Ali Kerem BENGİ / Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü...

Ali Kerem BENGİ/ Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs salgına karşı hem destek vermek ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yaptı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula projeyle ilgili "Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ilçemizde yalnız yaşayan yaşlılarımıza gıda kolisi ekmek su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Projemizi ilçemiz Kaymakamı Sayın Metin Kubilay tarafından hayata geçirildi. Kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen bir proje. Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden beri yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi. 


Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı
Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı
Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Bakan Gülben Ergen Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:41:03. #1.15#
title