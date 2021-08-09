Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor
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Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile Covid 19 salgını sürecinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların düzenli olarak evleri temizleniyor, dezenfekte ediliyor, yemekleri yapılıyor;

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile Covid 19 salgını sürecinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların düzenli olarak evleri temizleniyor, dezenfekte ediliyor, yemekleri yapılıyor; evlerinin boya ve küçük tadilatları yapılıyor, gıda, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında doktor ve psikologdan oluşan sağlık ekibi yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Covid 19 salgınıyla mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

Covid-19 salgını sürecinde de yaşlılara hizmet verilmeye devam ediliyor

Salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 6 Ağustos 2021 tarihine kadar Darülaceze Vakfı'nın 282 bin TL hibe desteği ile Sultanbeyli'de yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara 510 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti verildi; bunun yanında 50 kişiye kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti ulaştırıldı.

"Devletimizin şefkat elini yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2017'den bugüne kadar "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri kapsamında aldığımız toplam 706 bin Türk Lirası hibe desteğiyle ilçemizde yaşayan tüm kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza Devletimizin şefkat elini hissettiriyoruz. Kıymetli büyüklerimize verdiğimiz bu hizmetler ile onların yüreklerine dokunuyor, dualarını alıyoruz. İlçemizde yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın ev temizliğini, tamir, tadilat ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık

sürecinde onları daha çok ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların sağlığı bizler için büyük önem taşıyor. Yürüttüğümüz projelere desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih R. Saraçoğlu ve Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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