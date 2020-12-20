Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
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Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor

20.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:31
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan 65 yaş üstüne "Gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı.

Yine "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi, 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyor.

"Kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Korona virüsle mücadele sürecinde de toplam 1.900 kıymetli büyüğümüze hizmet vererek onların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşıladık. Kıymetli büyüklerimizden ricam korona virüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlıların sahip çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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