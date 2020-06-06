Sultanbeyli Kaymakamlığı vatandaşlara 34 milyın liralık sosyal yardım dağıttı SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, koronavirüs salgını sürecinde ilçe genelinde, 39 bin 20 haneye 34 Milyon Lira sosyal yardım dağıttı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, koronavirüs salgını sürecinde ilçe genelinde, 39 bin 20 haneye 34 Milyon Lira sosyal yardım dağıttı.

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlamasından bugüne kadar geçen sürede Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde 39 bin 20 haneye 34 Milyon Liralık sosyal yardım dağıttı. Yapılan sosyal yardımlarla ilgili konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız salgın sürecinde mesai mefhumu gözetmeden çalışarak devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyor. Vakfımız yapılan yardım taleplerini aynı gün içinde sonuçlandırarak çıkan yardımları vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyor. Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki fakir, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 5 Haziran tarihine kadar ilçemizdeki 39 bin 020 haneye toplam 34 Milyon 209 Bin 491 Lira tutarında nakdi yardım evlerinde ulaştırılmıştır. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında desteklerini esirgemeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e; bu çalışmalarda görev alan vefa sosyal destek grubu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, ilçe emniyet müdürlüğü ve PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA