Sultanbeyli Kaymakamlığı, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultanbeyli Kaymakamlığı, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor
04.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:10

Sultanbeyli Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs salgının başladığı 11 Mart'tan 30 Nisan tarihine kadar 16 bin 203 haneye 13 milyon 907 bin lira yardım ulaştırdı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs salgının başladığı 11 Mart'tan 30 Nisan tarihine kadar 16 bin 203 haneye 13 milyon 907 bin lira yardım ulaştırdı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyo-ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının görüldüğü ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle kendilerine gelen talepleri sonuçlandırdıklarını belirtti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Kubilay, vakfın 11 Mart'tan itibaren 3 bin 338 haneye 1 milyon 276 bin 250 lira nakdi yardım, 260 haneye de 26 bin 227 lira tutarında hijyen kiti ve gıda paketi yardımı yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi 12 bin 605 haneye biner lira olmak üzere toplam 12 milyon 605 bin lira yardım evlerinde teslim edildi.

İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan tarihine kadar ilçemizde toplam 16 bin 203 haneye 13 milyon 907 bin 477 lira yardım evlerinde ulaştırılmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada Haberler
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Jose Sosa Caner Erkin Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kabine Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Sultanbeyli Kaymakamlığı, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 14:39:56. #1.14#
title