Sultanbeyli Kaymakamlığı, salgın sürecinde 62 milyon 880 bin lira yardım dağıttı

Sultanbeyli Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 62 milyon 880 bin lira sosyal yardım dağıttı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüsün başladığı 11 Mart 2020'den 18 Şubat 2021'e kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle 55 bin 479 aileye biner lira sosyal yardım yaptı.

İlçede yaşayan 79 bin 819 vatandaşa toplam 62 milyon 880 bin lira yardımda bulunuldu. Vatandaşlara, 6 bin 797 gıda paketi ve 3 bin temizlik seti de dağıtıldı.

Vakfa iletilen yardım talepleri, yapılan değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara en kısa sürede ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, salgını sürecinde vakıf aracılığıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışarak, devletin şefkat elini muhtaç vatandaşlara hissettirmek için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti.

Kubilay, sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçedeki ihtiyaç sahipleri ile salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu