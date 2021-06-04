Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
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Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Halk Eğitimi Kampanyası" kapsamında 31 Mart 2017 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Halk Eğitimi Kampanyası" kapsamında 31 Mart 2017 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını süresince Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak 3 bin 232 kişiye eğitim verildi. Bu kursiyerlerden 2 bin 658 kişi sertifika almaya hak kazandı. Pandemi döneminde bu merkezde 7 bin 500 maske üretilerek kamu kurumlarına dağıtıldı.

Okuma yazma kursları

2017-2021 yılları arasında okuma-yazma kurslarında 5 bin 845 kişi eğitim alırken, kursiyerlerden 2 bin 910'u okuma yazma öğrenerek sertifika almaya hak kazandı. 2018-2021 yılları arasında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ise 1304 mezun öğrenci eğitim alarak 624 talebe üniversiteye yerleştirildi.

Halk Eğitimi Kampanyası kapsamında da Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde 31 Mart 2017 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı. Bu kursiyerlerden 59 bin 591'ine sertifikaları verildi.

Hedefimiz 90 Bin Kursiyere Ulaşmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 2021 yılı sonunda 90 bin kursiyere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlayacağız. Bu kapsamda ilçemizde pandemi kurallarına riayet ederek birçok etkinlik organize ettik. Halk Eğitimi vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırma, istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme, unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatları canlandırma bakımından büyük önem taşımaktadır. Halk Eğitimi Kampanyası kapsamında ilçemizde 2017 ile 2021 arasında açtığımız kurslarda toplam 80 bin 875 kursiyere ulaştık. Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak."

Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı - Haberler
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