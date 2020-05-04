Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde
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Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde
04.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:57

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyo ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının ülkede başladığı ilk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Valisi...

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyo ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının ülkede başladığı ilk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle sosyal devlet olmanın verdiği sorumlulukla Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı aktif bir şekilde çalıştırarak gelen yardım taleplerini hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirtti.

Kaymakam Kubilay, "Vakfımız salgın sürecinde mesai mefhumu gözetmeden çalışarak devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyor. Vakfımız yapılan yardım taleplerini aynı gün içinde sonuçlandırarak çıkan yardımları vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyor" dedi.

Korona virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 bin 338 haneye 1.276.250 TL nakdi yardım, 260 haneye 26 bin 227 TL tutarında hijyen kiti ve gıda paketi dağıtımı gerçekleştirmiş olup toplamda vakıf kaynaklarıyla 1.302.477 TL yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi 12 bin 605 haneye 1000'er,TL olmak üzere toplam 12.605.000 TL yardım evlerinde teslim edildi.

Kaymakam Kubilay "Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki fakir, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan tarihine kadar ilçemizde 16 bin 203 haneye 13.907.477 TL yardım evlerinde ulaştırılmıştır. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında görev alan tüm mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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