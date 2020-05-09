SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI HİJYEN SETİ DAĞITTI
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SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI HİJYEN SETİ DAĞITTI

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI HİJYEN SETİ DAĞITTI
09.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:23

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesi kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş üst ve kronik hastalığı bulunanlara hijyen seti dağıttıSultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Darülaceze Vakfı...

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesi kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş üst ve kronik hastalığı bulunanlara hijyen seti dağıttı

Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesi kapsamında ilçe sınırları içinde yaşayan 65 yaş üst ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara hijyen seti dağıttı. Görevliler, kapı kapı gezerek hijyen setlerini 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara teslim etti.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI HİJYEN SETİ DAĞITTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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