Sultanbeyli Kaymakamlığı 23 Nisan'da çocukları sevindirdi Sultanbeyli Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki yüzlerce çocuğa hediye dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki yüzlerce çocuğa hediye dağıttı.

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kızılay iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında, ilçedeki çocuklara balon ve Türk bayrağı hediye edildi.

Ayrıca 23 Nisan'da dünyaya gelen çocukların doğum günleri de pasta alınarak evlerinde kutlandı.

Kaynak: AA