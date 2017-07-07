Sultanbeyli, Dev Hastanenin Açılışı İçin Gün Sayıyor

Sultanbeyli'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan 400 yataklı devlet hastanesinin açılışı için gün sayılıyor. Çalışmaların bitme aşamasına geldiği hastane, 68 bin 848 metrekare alan üzerine 17 blok olarak inşa edildi.



Sultanbeyli'nin en büyük sağlık yatırımı olan 400 yataklı devlet hastanesinde şu sıralarda hummalı bir çalışma var. Kısa zaman sonra hizmete girmesi için yoğun çaba sarf edilen hastanenin çevre düzeni hızla devam ediyor. İç bölmelerinde işlemlerin bittiği hastanede yürütülen çalışmaları Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yakından takip ediyor.



TOKİ tarafından yapımına devam edilen devlet hastanesi Battalgazi Mahallesi sınırlarında bulunuyor. 400 yataklı devlet hastanesinin oturum alanı 11 bin 82 metrekare olacak şekilde tasarlanmış olup toplam kapalı alanı 68 bin 848 metrekareden oluşuyor. Hastaneye ayrılan 52 bin 418 metrekarelik arazide yapılan çevre düzenlemesiyle hastaların ve hasta yakınlarının rahat edebileceği ortamlar oluşturuluyor. Hastane inşaatı 17 bloktan oluşurken, hasta yatak odaları tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere tasarlandı. Bir tanesi lokal ameliyathane olmak üzere toplam 11 ameliyathaneye sahip hastanede 55 hastanın aynı anda tedavi görebileceği biçimde yoğun bakım üniteleri mevcut.



Hastaneye özel hat



Hastaneye ilçe halkının ve çevre ilçelerden gelenlerin rahat ulaşım sağlayabilmesi için yeni İETT hatları oluşturuldu. Ayrıca özel araçlarıyla da gelecek hastalar için 400 araçlık otopark kullanıma sunulacak. - İSTANBUL