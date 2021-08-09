Sultanbeyli'den yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlara yardım

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı birlikte yürüttüğü "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile koronavirüs salgını boyunca yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin düzenli olarak ihtiyaçlarını karşıladı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı birlikte yürüttüğü "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri ile koronavirüs salgını boyunca yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin düzenli olarak ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca doktor ve psikologdan oluşan sağlık ekibi de yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 6 Ağustos 2021 tarihine kadar Darülaceze Vakfı'nın 282 bin lira hibe desteği ile Sultanbeyli'de yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara 510 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti verildi. Ayrıca 50 kişiye kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti de ulaştırıldı. Doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekibi de yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirdi.

"DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİNİ YAŞLI, ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZA HİSSETTİRİYORUZ"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay açıklamasında "2017'den bugüne kadar 'Şefkat Eli' ve 'Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor' projeleri kapsamında aldığımız toplam 706 bin lira hibe desteğiyle ilçemizde yaşayan tüm kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini hissettiriyoruz. Kıymetli büyüklerimize verdiğimiz bu hizmetler ile onların yüreklerine dokunuyor, dualarını alıyoruz. İlçemizde yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın ev temizliğini, tamir, tadilat ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde onları daha çok ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların sağlığı bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Öte yandan Kubilay, projelere desteklerinden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih R. Saraçoğlu ve Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı