İstanbul'da AK Parti ve Erdoğan'a En Fazla Destek Sultanbeyli'den Geldi
Referandum seçimlerinde yüzde 70'e yakın kesimin "Evet" oyu verdiği Sultanbeyli, seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye verdiği destekle İstanbul'da ipi göğüsleyen ilçe oldu.
İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak gösterilen Sultanbeyli'de sandıkların tamamına yakını açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye rekor destek veren ilçe, referandumda olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de birincilik ipini göğüsledi.