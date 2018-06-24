İstanbul'da AK Parti ve Erdoğan'a En Fazla Destek Sultanbeyli'den Geldi

İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak gösterilen Sultanbeyli'de sandıkların tamamına yakını açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye rekor destek veren ilçe, referandumda olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de birincilik ipini göğüsledi.