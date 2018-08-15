Sultanbeyli'deki Özel Hastaneden Yangınla İlgili Açıklama

Sultanbeyli'deki bir özel hastanenin çatı katında çıkan yangınla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Sultanbeyli'de bulunan bir özel hastanenin çatı katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın 5 farklı ilçeden gelen ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın sonrasında hastaneden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Bugün (15.08.2018) - 17.15 sularında hastanemiz B Blok en üst katından nedeni henüz tespit edilemeyen bir duman gelmesi sebebiyle derhal hastanemizin afet planı aktive edilmiş olup hastanemiz yangın söndürme ekibi duruma müdahale etmiş ve eş zamanlı olarak hastanemiz tarafından itfaiyeye haber verilmiştir. Akabinde 7 dakikada B Blok'ta yenidoğan yoğun bakımda bulunan bebeklerimiz dahil 25 hastamız hastanemiz A Blok katlarına tahliye edilmiş ve hasta veya çalışanlarımızdan hiç kimseye herhangi en ufak bir zarar gelmemiştir. 18.05 sularında (olayın başlangıcından 50 dakika sonra) itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışmaları bitmiş olup oluşan hasar sadece kendi bulunduğu alan ile sınırlı kalmıştır. Önümüzdeki saatler içerisinde hastanemiz B Bloğunun olağan akış ve hizmetlerine devam etmesi için hazırlıklar yapılmaktadır. Şu anda hastanemiz A ve C Bloklarında tüm faaliyetlerini tam anlamıyla eksiksiz olarak sürdürmektedir. Bu endişe verici süreçte bizlere destek olan başta itfaiye ekipleri ve hastanemiz çalışanları olmak üzere, maddi manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz, İlçe Kaymakamımız, İlçe Belediye Başkanımız, İlçe Sağlık Müdürlerimiz ve yetkilileri, Ersoy Hastanesi ve çalışanları, 112 ekipleri ve emniyet güçlerimize, olay anında anlayışlı yaklaşımıyla kolaylık gösteren değerli basın mensuplarına; aynı zamanda ilçemizden ve çevre ilçelerden gerek telefonla arayarak gerek bizzat gelerek destek veren tüm özel ve kamu kurum çalışanlarına, dostlarımıza can-ı gönülden şükranlarımızı sunar, böyle bir vakanın bir daha kimsenin başına gelmemesini temenni ederiz" denildi.

(İzzet Aydın/İHA)