Sultanbeyli'deki okullar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'yle daha güvenli

SULTANBEYLİ'deki 8 okul, Sultanbeyi Kaymakamlığı'nın yürüttüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne dahil edildi.

SULTANBEYLİ'deki 8 okul, Sultanbeyi Kaymakamlığı'nın yürüttüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne dahil edildi. Proje kapsamında okullara kurulan kamera sistemleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek okul yolu ve çevresi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi sayesinde okullarda kurulan kamera sistemleri ile okul ve çevresi takip ediliyor. Proje ile öğrencilerin okula gitmek için evlerinden ayrılmalarından, eve dönünceye kadarki zaman içerisinde meydana gelebilecek şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları amaçlanıyor.

Projeyle ilgili Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında okullarımıza kurulan kamera sistemleri geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Kurulan kamera sistemleri sayesinde okul çevresinde öğrencilerimizin muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlayarak ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri için ilgili birimlerin iş birliğinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Kurulan kamera sistemleriyle okullarımız daha güvenli hale geldi. İlçemizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesine dahil edilen 10 okulumuzun 8'inde kamera sistemleri tamamlanmış olup 2 okulumuzda ise çalışmalarımız devam etmektedir. " ifadelerini kullandı. Ayrıca Kubilay, 4 okula kamera sistemlerinin kurulmasında destek olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, Borsa İstanbul, Ziraat Katılım ve Vakıfbank yönetim kurulu başkanları ve üyelerine de teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı