Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı
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Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı

12.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:47

Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı Miras anlaşmazlığı cinayeti kamerada Katil zanlısı amca: "Yeğenimi ve eşini öldürmek istedim, Emrah Elitaş'ı yanlışlıkla vurdum" Sultanbeyli'de öldürülen iki kardeşin, miras davası için amcaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı

Miras anlaşmazlığı cinayeti kamerada

Katil zanlısı amca: "Yeğenimi ve eşini öldürmek istedim, Emrah Elitaş'ı yanlışlıkla vurdum"

İSTANBUL - Sultanbeyli'de öldürülen iki kardeşin, miras davası için amcaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan amca Nusrettin Elitaş'ın verdiği ifadede, yeğeni olan Seher Türk ve onun eşi Yusuf Türk'ü öldürmek istediğini, fakat olay yerine gelen Emrah Elitaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Öte yandan katil zanlısı amcanın silahla ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Fatih Mahallesi dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen cinayetin zanlısın ölen kardeşlerin amcası çıktı. İddiaya göre, Nusrettin Elitaş ve kardeşi Zeynel Abidin Elitaş babalarından kendilerine miras kalan Muş'taki araziler için anlaşamadı. Araları bozulan iki kardeşten Zeynel Abidin Elitaş'ın kızı Seher Türk, amcası olan Nusrettin Delitaş'a dava açtı. Açılan davadan dolayı Nusrettin Elitaş'ın arazilerine haciz geldi. Bu durumdan dolayı sinirlenen Nusretin Elitaş'ın oğlu arazisine haciz gelmesi üzerine sinirlenip babasını evden kovdu. Aile içerisinde yaşanan durumlara sinirlenen Nusrettin Elitaş, Seher Türk'ün eşi Yusuf Türk'ün evinin önüne giderek Yusuf Türk'ü aradı. Elitaş telefonda, "Hadi gel hesaplaşalım, seni öldüreceğim" diyerek Yusuf Türk'ü aşağı çağırdı. Telefon konuşması üzerine Seher Türk ve yanlarında yaşadığı ileri sürülen Emrah Elitaş aşağıya indi. Pusuda bekleyen amca Nusrettin Elitaş, yanında getirdiği tabanca ile ikiliye ateş açarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Seher Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emrah Elitaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Mezarlıkta yakalandı

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüphelinin Ümraniye'de bulunan ailesinin mezarlıkta saklandığını tespit etti.

Gece saatlerinde yapılan operasyon ile gözaltına alınan şüpheli, Nusrettin Elitaş'ın verdiği ifadede, yeğeni olan Seher Türk ve onun eşi Yusuf Türk'ü öldürmek istediğini, fakat olay yerine gelen Emrah Elitaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

Katil zanlısı amca, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Adliyesine sevk edilirken yaşanan silahlı saldırı anı ise kameralara yansıdı.

Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı
Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı
Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı
Sultanbeyli'deki cinayetlerin zanlısı 'amca' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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