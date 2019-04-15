Sultanbeyli'deki Cinayet Kameraya Yansıdı

Sultanbeyli'de dün gece işlenen cinayet cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde M.E. (17) ve M.C.G. (17) adlı kişiler ile M.K. ve B.M. arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada, M.E. ile M.C.G'nin silahla ateş açması sonucu M.K. ve B.M. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K, kurtarılamadı. Bacağından yaralanan B.M'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

M.E. ve M.C.G. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada olay anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde kavga sırasında silah sesleri, yaralanan M.K'nın olay yerinden uzaklaşmaya çalışması ve şüphelilerin araçla olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA