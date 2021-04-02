Sultanbeyli'deki 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Kovid-19 döneminde de hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanbeyli'deki 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Kovid-19 döneminde de hizmet veriyor

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Sultanbeyli'deki 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Kovid-19 döneminde de hizmet veriyor

Sultanbeyli'deki 6 okulda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sağlık ve temizlik kurallarına uygun şekilde öğrencilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sultanbeyli'deki 6 okulda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sağlık ve temizlik kurallarına uygun şekilde öğrencilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, merkezlerden kitap alan üyeler, evlerinde veya pandemi kurallarına riayet edecek şekilde bu merkezlerde kitaplarını okuyabiliyor. Öğrenciler, "EBA destek noktası" olarak hizmet veren merkezlerde çevrim içi derslere katılabiliyor.

Merkeze girişlerde görevli personel tarafından temizlik, maske ve mesafe konusunda gerekli kontroller yapıldıktan sonra öğrencilerin sağlıklı ortamda kütüphaneden ve bilgisayarlardan yararlanması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, bilim ve teknolojinin yapay zekaya doğru hızla ilerlediği dünyada yenilikçi, girişimci ve okuduğunu anlayarak, yeni fikirler üreten gençlerin yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansının da destekleriyle 2019'da ilçede 6 tematik merkezi hizmete açtıklarını söyledi.

Kubilay, merkezlerde bulunan 12 bin kitabı ve 30 bilgisayarı öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktararak, "Amacımız insanlığın hafızası ve eğitim hayatımızın vazgeçilmezi olan kitaplarla öğrencilerimizin dostluğunu arttırmak ve tüm vatandaşlarımıza kitap okuma sevgisini aşılamak. Pandeminin etkisinin devam ettiği şu günlerde kitap okumak isteyen herkesi 6 okulumuzda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezlerimize bekliyoruz. Bu vesileyle herkesin Kütüphaneler Haftasını kutluyor, sağlıkla ve kitapla kalmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'deki 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Kovid-19 döneminde de hizmet veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:11:10. #1.14#
title