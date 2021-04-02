Sultanbeyli'deki 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Kovid-19 döneminde de hizmet veriyor

Sultanbeyli'deki 6 okulda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sağlık ve temizlik kurallarına uygun şekilde öğrencilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sultanbeyli'deki 6 okulda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sağlık ve temizlik kurallarına uygun şekilde öğrencilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, merkezlerden kitap alan üyeler, evlerinde veya pandemi kurallarına riayet edecek şekilde bu merkezlerde kitaplarını okuyabiliyor. Öğrenciler, "EBA destek noktası" olarak hizmet veren merkezlerde çevrim içi derslere katılabiliyor.

Merkeze girişlerde görevli personel tarafından temizlik, maske ve mesafe konusunda gerekli kontroller yapıldıktan sonra öğrencilerin sağlıklı ortamda kütüphaneden ve bilgisayarlardan yararlanması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, bilim ve teknolojinin yapay zekaya doğru hızla ilerlediği dünyada yenilikçi, girişimci ve okuduğunu anlayarak, yeni fikirler üreten gençlerin yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansının da destekleriyle 2019'da ilçede 6 tematik merkezi hizmete açtıklarını söyledi.

Kubilay, merkezlerde bulunan 12 bin kitabı ve 30 bilgisayarı öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktararak, "Amacımız insanlığın hafızası ve eğitim hayatımızın vazgeçilmezi olan kitaplarla öğrencilerimizin dostluğunu arttırmak ve tüm vatandaşlarımıza kitap okuma sevgisini aşılamak. Pandeminin etkisinin devam ettiği şu günlerde kitap okumak isteyen herkesi 6 okulumuzda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezlerimize bekliyoruz. Bu vesileyle herkesin Kütüphaneler Haftasını kutluyor, sağlıkla ve kitapla kalmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz