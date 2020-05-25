Sultanbeyli'deki 50 noktada sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor
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Sultanbeyli'deki 50 noktada sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Sultanbeyli'deki 50 noktada sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu gönüllüleriyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Sultanbeyli'de belirlenen...

25.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:50

Sultanbeyli'deki 50 noktada sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu gönüllüleriyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Sultanbeyli'de belirlenen 50 noktadaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su bıraktı.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik genelgesi doğrultusunda Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde Sultanbeyli Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grubu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu gönüllülerinin katılımıyla "Hayvan Gönüllü Besleyicileri" grubu oluşturuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gönüllüler Sultanbeyli Belediyesi'nin de destekleriyle 50 noktada sokak hayvanlarına su ve yiyecek bıraktı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Bu zor günlerde sokak hayvanlarımıza beslenmeleri için verdiğimiz bir kap yemek ve su ile yaşadıkları mutluluk bizler için çok değerli. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren hayvanlar aslına bakarsak bizler için çok büyük bir nimet. Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarını korumak amacıyla ilçemizde çok sayıda barınak ve beslenme istasyonu oluşturdu. Bu sayede sokak hayvanlarımız daha sağlıklı ve korunaklı bir yaşam alanına kavuşmuş oldu. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcıları Gülten Terzi ile Faruk Lafçı'ya ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sultanbeyli'deki 50 noktada sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Kaynak: İHA

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